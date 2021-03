EURONEXT lance une version ESG du CAC 40

(AOF) - Euronext a annoncé le lancement de l'indice CAC 40 ESG, destiné à identifier les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). " Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d'investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d'Euronext et est dérivé de la famille d'indices CAC 40 ", explique la bourse paneuropéenne dans un communiqué en anglais.

La composition de l'indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC afin d'intégrer les entreprises dont la performance ESG s'est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.

Euronext prévoit d'accorder une licence pour l'indice CAC 40 ESG à un large éventail de sociétés de services financiers dans le monde. Des émetteurs d'ETF tels qu'Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont déjà confirmé leur vif intérêt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.