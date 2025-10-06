Euronext lance une offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions Athex

Euronext NV ENX.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE VOLONTAIRE SUR TOUTES LES ACTIONS ATHEX
* LE CEO D'ATHEX PROPOSÉ POUR REJOINDRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EURONEXT
* OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT DÉBUTANT LE 6 OCTOBRE 2025 ET PRENANT FIN LE 17 NOVEMBRE 2025
* SYNERGIES DE TRÉSORERIE ANNUELLES DE 12 MILLIONS D'EUROS VISÉES D'ICI FIN 2028
Texte original nGNE4xZqDH Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer