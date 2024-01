Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: lance son nouveau programme 'IPOready' information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement de l'édition 2024 de 'IPOready' son programme pré-IPO organisé pour la 9ème année consécutive.



Ce programme vise à accompagner les entreprises européennes à croissance rapide qui envisagent une cotation sur un marché Euronext dans les années à venir. L'idée est de fournir aux dirigeants les outils et les informations dont ils ont besoin pour réussir leur introduction en bourse.



Plus de 160 entreprises de 15 pays européens participeront cette année au programme, précise Euronext, un chiffre qui témoigne 'du dynamisme du vivier de sociétés ambitieuses et à croissance rapide envisageant une cotation en Europe et la pertinence d'Euronext en tant que principale plateforme de cotation en Europe'.





