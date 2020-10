Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext-La panne résolue, les transactions vont reprendre Reuters • 19/10/2020 à 12:29









PARIS, 19 octobre (Reuters) - La panne à l'origine de l'interruption des transactions sur Euronext lundi matin a été résolue et les transactions reprendront en fin de matinée, a annoncé l'opérateur de marché. Le marché "cash" actions rouvrira à 12h45 (10h45 GMT), précise-t-il. Seules les opérations sur les warrants et certificats restent interrompues. (Marc Angrand)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.82%