Euronext: la bascule du centre de données est finalisée

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès la migration de son centre de données historique de Basildon (Royaume-Uni) vers une nouveau site basé à Bergame (Italie).



L'opérateur boursier paneuropéen précise que sa bascule vers l'infrastructure 'Aruba Global Cloud Data Centre IT3' s'est opérée en 14 mois à peine, puisque la décision avait été prise en avril 2021, dans la foulée de l'acquisition de Borsa Italiana.



Dans un communiqué, Euronext justifie cette délocalisation par les conséquences du Brexit, mais aussi par sa volonté de rapatrier ses actifs stratégiques au coeur de l'Union européenne.



Ce nouveau centre de données doit également lui permettre de réduire son empreinte carbone, puisque le site sera entièrement alimenté en énergies renouvelables.





