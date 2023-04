Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: importants volumes de transactions en mars information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Euronext, la première infrastructure de marché paneuropéenne, annonce des volumes de transactions de moyens quotidiens de 12,7 milliards d'euros au cours du mois de mars, soit le niveau le plus élevé enregistré en l'espace de douze mois.



Euronext ajoute avoir atteint le 17 mars 'la troisième plus haute valeur des actions négociées de l'histoire' avec 27,6 milliards d'euros échangés, suite à une hausse de la volatilité.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +0.63% EURONEXT Euronext Paris +0.63%