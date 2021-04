Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : hausse du BPA et rachat de Borsa Italiana finalisé Cercle Finance • 29/04/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Euronext affiche un BPA ajusté de 1,53 euro au titre du premier trimestre 2021, en augmentation de 6,3%, et un EBITDA de 148,7 millions d'euros, soit une marge correspondante en baisse de 3,7 points à 59,7%. Le groupe de Bourses revendique un bon début d'année avec un chiffre d'affaires trimestriel de 249,2 millions d'euros, en hausse de 5,2%, malgré une volatilité et des volumes moindres par rapport à un environnement de marché exceptionnel un an auparavant. Par ailleurs, Euronext fait part de la finalisation de l'acquisition du groupe Borsa Italiana pour une contrepartie finale de 4,44 milliards d'euros, suite à la satisfaction de toutes les conditions suspensives.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.12% EURONEXT Euronext Paris -2.36%