Euronext: hausse du BPA ajusté de 17,2% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - Euronext publie un chiffre d'affaires de 1298 ME au titre de l'exercice fiscal 2021, en hausse de 46.9% ou de 3.3% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent.



Entre 2020 et 2021, Euronext a vu son EBITDA (725.8 ME) progresser de 3.7% à changes constants, tandis que le bénéfice net s'établit à 413.3 ME, en hausse de 31%. Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 5.35 euros, en hausse de 17.2%.



Sur le seul 4e trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'Euronext atteint 370.1 ME, en hausse de 4.3% à changes constants, l'EBITDA ressort à 208.2 ME, en hausse de 7.8% à changes constants, tandis que le bénéfice net s'établit à 112.7 ME, en hausse de 67.8% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Par conséquent, le BPA ajusté trimestriel ressort à 1.31 euro, en progression de 19.7%.