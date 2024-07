Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: hausse de l'activité en juin avec les élections information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a grimpé au mois de juin, sur fond de volatilité accrue due aux secousses politiques en Europe, selon les données publiées mardi par l'opérateur boursier.



A 11,6 milliards d'euros, le montant moyen des transactions quotidiennes a augmenté de 10% par rapport à mai et bondi de 20% par rapport à juin 2023, indique le groupe.



Il s'agit d'un plus haut en plus d'un an, c'est-à-dire depuis mars 2023.



Exprimé en volumes, le nombre moyen d'opérations réalisées chaque jour a quant à lui augmenté de 10% pour atteindre 2,48 millions, soit une hausse de 12% par rapport au mois de juin 2023.



Ces importants volumes d'activité ont été enregistré sur fond de regain de volatilité sur les places boursières européennes, suite au choc provoqué par la montée des partis extrêmes à l'issue des élections européennes du 9 juin.



Pour rappel, l'indice de volatilité sur l'indice Euro STOXX 50 a atteint le 17 juin son plus haut niveau depuis octobre dernier.



L'opérateur des Bourses d'Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Milan, d'Oslo et de Paris ne profitait de cette publication mardi matin, puisque son titre se repliait de 0,2%, ce qui ne l'empêche pas de progresser encore de 13% cette année.





Valeurs associées EURONEXT 88,75 EUR Euronext Paris -0,28%