Euronext : hausse de l'activité cash en février

(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext s'est intensifiée au mois de février, à en croire des données publiées hier soir par la Bourse paneuropéenne. Sur l'ensemble des marchés d'actions, de warrants, d'ETF et d'obligations dits 'cash' du groupe, le volume moyen des transactions quotidiennes a progressé de 6,1% par rapport à février 2020. En rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport à janvier 2021, les volumes des ordres passés s'inscrivent toutefois en repli de 3,3%. Exprimé en valeur, le volume moyen quotidien a représenté quelque 9,8 milliards d'euros par jour le mois dernier, soit une chute de 17,7% par rapport à février 2020, période qui s'était caractérisée par une grande frénésie boursière en raison des premiers effets de la pandémie. D'un mois sur l'autre, le volume moyen quotidien progresse de 0,2% par rapport à janvier 2021.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +2.64% EURONEXT Euronext Paris -1.26%