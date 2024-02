Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: hausse de 5,9% du BPA ajusté en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Euronext publie un chiffre d'affaires de 1474 ME au titre de l'exercice 2023, un chiffre en hausse de +3,9% par rapport à 2022 et +1,6% à données comparables.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté affiche une hausse anecdotique de 0,4% pour s'établir à 864 ME, laissant entrevoir une marge d'EBITDA ajusté de 58,6% (vs 58,7% un an plus tôt).



Le groupe enregistre un bénéfice net ajusté part du groupe de 584 ME, en progression de 5,3%, laissant apparaître un BPA ajusté de 5,51 euros (+5,9%).



' Conformément à notre politique de dividende, nous proposerons un dividende total de 256,8 millions d'euros, représentant 50 % de notre résultat net publié, lors de notre prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en mai 2024 ', a indiqué Stéphane Boujnah, le CEO.







