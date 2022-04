Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: hausse de 31% des volumes cash en mars information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans son point mensuel, Euronext a indiqué vendredi soir que ses volumes au comptant ont augmenté de 31% en mars par rapport au mois précédent, pour atteindre plus de 113,8 millions de transactions.



Le groupe de Bourses paneuropéen a précisé qu'à environ 4,95 millions, le volume moyen des transactions cash quotidiennes a affiché une progression de 14% le mois dernier, toujours par rapport à février.



Exprimés en euros, les volumes de transactions au comptant ont représenté plus de 391,1 milliards en mars, soit un gain de 26% par rapport au mois précédent, et le volume moyen quotidien s'est accru de 9% en rythme mensuel, à 17 milliards d'euros.





