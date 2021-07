Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : hausse de 26,8% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Euronext publie ce soir un chiffre d'affaires de 329 ME au titre du 2e trimestre 2021, soit une hausse de 56% par rapport au 2e trimestre 2020 (ou +3,5% à taux de change constants). Dans le même temps, l'EBITDA est passé de 125 ME à 193 ME, une hausse de 53,8% (ou +2,4% à taux de change constants). Euronext enregistre un résultat net part du groupe de 86,6 ME, en hausse de 5,6% par rapport à la même période un an plus tôt, soit un BPA ajusté de 1,43 euro (+26,8%). ' Au cours du deuxième trimestre 2021, Euronext a accueilli 62 nouvelles cotations d'actions, confirmant notre position de première place de cotation en Europe ', a commenté Stéphane Boujnah, Directeur Général et président du directoire d'Euronext. ' Nous préparons activement l'annonce du nouveau plan stratégique d'Euronext, incluant les orientations du Groupe 2024, que nous publierons en novembre 2021', précise-t-il.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -3.87% EURONEXT Euronext Paris +3.48%