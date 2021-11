Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : hausse de 18% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euronext publie au titre du troisième trimestre 2021 un BPA ajusté en croissance de 18,1% à 1,21 euro, ainsi qu'une marge d'EBITDA en amélioration de 0,4 point à 57,9% pour des revenus en progression de 71,2% à 350,6 millions (+10,2% en comparable). Le groupe de Bourses explique que cette forte croissance du chiffre d'affaires a été tirée par la croissance organique à deux chiffres dans les activités d'introductions, de négociations et de compensation, ainsi que par la contribution importante de Borsa Italiana. 'Nous avons encore confirmé ce trimestre la position d'Euronext en tant que première place de cotation en Europe, pour les actions, la dette et les ETF', commente le directeur général et président du directoire Stéphane Boujnah.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -15.25% EURONEXT Euronext Paris -4.85%