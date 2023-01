Euronext Growth, le marché qui monte

Les trois valeurs préférées de EuroLand Corporate sur Euronext Growth. (© Euronext Growth)

Dédié aux petites et moyennes valeurs, Euronext Growth se caractérise par des contraintes plus légères que le marché réglementé d’Euronext. De fait, il attire de plus en plus d’émetteurs. Mais Euronext Growth offre aussi moins de sécurité aux actionnaires minoritaires.

Euronext Growth s’est imposé ces dernières années comme le marché de cotation de référence des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Les transferts de sociétés déjà cotées sur un marché réglementé vers Euronext Growth s’accélèrent : 3 transferts en 2018, 5 en 2019, 13 en 2020, 14 en 2021 et à nouveau 14 en 2022.

Les introductions en Bourse par voie d’offre au public (hors cotation directe et transfert de marché) se font majoritairement sur Euronext Growth. Sur les 11 IPO de 2022, 9 l’ont été sur ce marché. En 2021, année faste pour les introductions en Bourse, 23 des 33 nouveaux entrants sur Euronext Paris ont fait le choix d’Euronext Growth. Il s’agit bien sûr des sociétés les plus petites et les montants levés sont plus faibles, mais le constat est là : Euronext Growth est devenu au fil du temps presque plus important que le compartiment C d’Euronext, son concurrent pour accueillir les PME-ETI cotées.

«Euronext Growth à Paris c’est 269 sociétés cotées contre 118 sociétés cotées sur le compartiment C, 84,3 millions d’euros de capitalisation boursière moyenne contre 64,3 millions sur le compartiment C, un chiffre d’affaires moyen de 73,1 millions d’euros contre 405,9 millions sur le compartiment C», indiquait récemment Julia Bridger, associée chez EuroLand Corporate, qui intervient dans l’accompagnement des PME-ETI qui font le choix