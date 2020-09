Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : gagne 1%, discussions pour Borsa Italiana Cercle Finance • 11/09/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Euronext a confirmé être actuellement en discussion avec Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour soumettre une offre à London Stock Exchange Group pour l'acquisition de l'activité et des principaux actifs opérationnels de Borsa Italiana. Le titre Euronext est en hausse de près de 1% suite à cette annonce.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -14.40% EURONEXT Euronext Paris +2.40%