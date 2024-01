Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: finalise le rachat de 2,87 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Euronext, première infrastructure de marché paneuropéenne, annonce avoir finalisé son programme de rachat d'actions annoncé le 27 juillet 2023.



Ainsi, entre le 31 juillet 2023 et le 3 janvier 2024, 2 870 787 actions -soit environ 2,7 % du capital d'Euronext- ont été rachetées à un prix moyen de 69,67 E par action, indique la société.





