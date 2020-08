Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : finalisation de l'acquisition de VP Securities Cercle Finance • 04/08/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir achevé le règlement des actions dans le cadre de son offre lancée le 23 avril pour l'acquisition du capital de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, lui permettant ainsi de finaliser cette transaction. Le groupe de Bourses paneuropéen précise que des actionnaires représentant plus de 90% du capital de VP Securities ont déjà accepté son offre. Une offre d'accompagnement demeure ouverte jusqu'à fin août pour un apport des actions restantes. Après le règlement de cette offre d'accompagnement, prévu vers le 10 septembre, Euronext initiera une procédure d'acquisition obligatoire pour les derniers titres qui n'auront pas été apportés, en accord avec la législation danoise.

