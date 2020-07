Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : feu vert réglementaire au rachat de VP Securities Cercle Finance • 16/07/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir reçu de la part de l'autorité de surveillance financière danoise son feu vert pour l'acquisition de 100% du capital de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, seule condition à la finalisation de cette transaction. Le groupe de Bourses paneuropéen rappelle qu'il s'est déjà assuré un large soutien des actionnaires existants de VP Securities, qui se sont déjà engagés à apporter près de 90,7% des actions à son offre. L'offre d'Euronext sur les actions restantes de VP Securities reste ouverte jusqu'à la fin du mois d'août. Il prévoit ensuite d'engager une procédure de rachat obligatoire sur les titres qui n'auraient pas été apportés.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -6.35% EURONEXT Euronext Paris +0.16%