Euronext : feu vert de Bruxelles au rachat de Bolsa Italiana

(CercleFinance.com) - Euronext confirme avoir été approuvé par la Commission européenne, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, en tant qu'acheteur approprié pour le projet envisagé d'acquisition du groupe Borsa Italiana. 'Cette approbation améliore encore la certitude de l'exécution de l'opération, en remplissant une condition majeure supplémentaire à sa réalisation', commente le groupe de Bourses paneuropéen. Elle reste toutefois soumise à des approbations réglementaires dans plusieurs juridictions et à une déclaration de non-objection du collège des régulateurs d'Euronext. Euronext prévoit de finaliser l'opération au cours du premier semestre 2021.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -4.04% EURONEXT Euronext Paris +0.22%