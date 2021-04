Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : enfonce le support des 83,85E Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Euronext enfonce le support des 83,85E avec l'annonce d'une augmentation de capital de 1,8MdE pour financer le rachat de Borsa Italiana. Le titre ouvre un 'gap' sous 84,65E et semble filer tout droit vers un retracement du récent plancher des 80,4E du 8 mars dernier.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -0.23% EURONEXT Euronext Paris +4.02%