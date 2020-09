Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : en repli de -5%, jusque sous 97E Cercle Finance • 14/09/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Euronext s'inscrit en repli de -5%, jusque sous 97E après l'annonce d'un projet de rachat de Borsa Italiana. La consolidation amorcée sous 105E le 3 septembre se poursuit mais sans gagner vraiment en vélocité (le titre avait gagné +1,7% la veille, donc sur 48H, pas d'accroc majeur à la baisse). La cassure en clôture des 98,75E préfigurerait une consolidation plus appuyée vers 93E puis 91E (support construit du 10 au 20 juillet).

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -15.83% EURONEXT Euronext Paris -3.39%