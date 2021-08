Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : en légère hausse avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Euronext grappille moins de 1% sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 112 à 117 euros, après la publication de résultats semestriels jugés solides la semaine dernière. 'Avec un mix de revenus en amélioration, une valorisation relativement bon marché et de possibles opérations de fusions-acquisitions (M&A) supplémentaires à court terme, Euronext est notre valeur favorite parmi ses pairs européens', affirme le broker.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -7.61% EURONEXT Euronext Paris +0.59%