Euronext : en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Euronext s'affiche en hausse de +0,1% ce lundi, alors que l'analyste Jefferies annonce initier sa couverture avec une recommandation 'achat'. 'Nos travaux révèlent que les synergies de coûts permises par l'acquisition d'Oslo Bors, les autres gains d'efficacité et l'impact des réductions d'impôts potentielles sont sous-estimés', indique le broker. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 88 euros.

