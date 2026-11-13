Euronext demande aux sociétés cotées de téléphoner après la panne d'Outlook

L'opérateur boursier européen Euronext ENX.PA a conseillé vendredi matin aux sociétés cotées d'utiliser le téléphone pour communiquer leurs informations d'entreprise, suite à une panne du service de messagerie Outlook de Microsoft MSFT.O .

"Les équipes d’Euronext chargées des opérations sur titres et des cotations sont actuellement confrontées à une perturbation de la communication par e-mail et ne sont pas en mesure de recevoir de messages", a indiqué la société, qui gère les bourses de Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam, Oslo, Athènes et Milan, dans un communiqué

"Pour toute question urgente relative aux suspensions, à la gestion des opérations sur titres, aux notifications de participation majoritaire à Oslo, à MyEuronext ou à Newspoint, il est conseillé aux émetteurs et à leurs mandataires de contacter par téléphone l’opérateur boursier concerné", a-t-elle ajouté

La société a conseillé aux utilisateurs de MyEuronext d’appeler depuis leur téléphone portable et d’utiliser l’authentification à deux facteurs.

Euronext n’a pas précisé comment elle garantirait l’identification sécurisée des autres appelants. Un porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette question