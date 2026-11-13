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Euronext demande aux sociétés cotées de téléphoner après la panne d'Outlook
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 10:34

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L'opérateur boursier européen Euronext ENX.PA a conseillé vendredi matin aux sociétés cotées d'utiliser le téléphone pour communiquer leurs informations d'entreprise, suite à une panne du service de messagerie Outlook de Microsoft MSFT.O .

  • "Les équipes d’Euronext chargées des opérations sur titres et des cotations sont actuellement confrontées à une perturbation de la communication par e-mail et ne sont pas en mesure de recevoir de messages", a indiqué la société, qui gère les bourses de Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam, Oslo, Athènes et Milan, dans un communiqué

  • "Pour toute question urgente relative aux suspensions, à la gestion des opérations sur titres, aux notifications de participation majoritaire à Oslo, à MyEuronext ou à Newspoint, il est conseillé aux émetteurs et à leurs mandataires de contacter par téléphone l’opérateur boursier concerné", a-t-elle ajouté

  • La société a conseillé aux utilisateurs de MyEuronext d’appeler depuis leur téléphone portable et d’utiliser l’authentification à deux facteurs.

  • Euronext n’a pas précisé comment elle garantirait l’identification sécurisée des autres appelants. Un porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette question

  • Les perturbations affectant les services Microsoft, notamment Outlook, Teams et Copilot, ont touché des millions de clients à travers le monde

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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