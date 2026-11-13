Euronext demande aux sociétés cotées de le contacter par téléphone suite à une panne du système Outlook

L'opérateur boursier européen Euronext ENX.PA a conseillé vendredi matin aux sociétés cotées d'utiliser le téléphone pour communiquer leurs informations d'entreprise, suite à une panne du service de messagerie Outlook de Microsoft MSFT.O .

“Les équipes d’Euronext chargées des opérations sur titres et des cotations sont actuellement confrontées à une perturbation de la communication par e-mail et ne sont pas en mesure de recevoir d’e-mails”, a indiqué la société, qui gère les bourses de Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam, Oslo, Athènes et Milan, dans un communiqué

“Pour toute question urgente relative aux suspensions, à la gestion des opérations sur titres, aux notifications de participation majoritaire à Oslo, à MyEuronext ou à Newspoint, il est conseillé aux émetteurs et à leurs mandataires de contacter par téléphone l’opérateur boursier concerné”, a-t-elle ajouté

La société a conseillé aux utilisateurs de MyEuronext d’appeler depuis leur téléphone portable et d’utiliser l’authentification à deux facteurs.

“Nous nous sommes assurés que l’équipe dispose de capacités suffisantes pour gérer la situation et faire face à la charge de travail supplémentaire”, a déclaré une porte-parole

“Nous mettons également en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour authentifier et vérifier de manière sécurisée l’identité des émetteurs qui contactent Euronext par téléphone, tout en garantissant la confidentialité et l’intégrité de toutes les communications associées”, a-t-elle précisé