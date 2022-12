Euronext : Credit Suisse adopte une opinion favorable

(AOF) - Credit Suisse a relevé son opinion de Neutre à Surperformance et affiche un objectif de cours de 82 euros sur Euronext. Le bureau d’études souligne qu’avec un PER 2023 de 14,5, la place boursière paneuropéenne n’est pas chère comparée à ses pairs. Par ailleurs, si les perspectives des marchés restent incertaines, il discerne une possibilité de redressement au second semestre de l’année prochaine. « Euronext a pris des mesures proactives pour regagner les parts de marché perdues », fait également remarquer l’analyste.

Ce dernier met également le potentiel de synergies lié aux opérations de fusions et acquisitions déjà réalisées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 23 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,3 Md€, répartis entre les transactions pour 35 %, le listing pour 14 %, les services de données avancées pour 14 % et la conservation & règlement-livraison pour 17 %… ;

- Modèle de croissance fondé sur 5 piliers : renforcement de la chaîne de valeur, expansion de l’offre des plateformes élargissement de l’offre en cotations, produits et servies innovants, renforcement des positions en finance durable et poursuite de la croissance externe ;

- Capital ouvert avec des actionnaires de référence détenant 23,81 % des actions -ABN Amro, Caisse des dépôts, Cassa Depositi e Prestiti, Euroclear, Federale participatie et Intesa San Paolo ;

- Société de droit néerlandais, Stéphane Boujnah étant président directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 2,6, d’où un relèvement au printemps des perspectives de la dette.

Enjeux

- Stratégie « Growth for impact 2024 » : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation / maintien de la politique de dividende (taux de 50 %) et des investissements (3-5 % du chiffre d’affaires) / synergies avec la Bourse de Milan de 100 € pour des coûts d’intégration estimés à 160 M€;

- 4 priorités pour la stratégie d’innovation - digitalisation, déploiement du partage d’informations et du co-design, renforcement de l’efficacité des technologies centrales et intégration des innovations telles la tokenisation, les modèles de trading sur mesure… ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers, en interne la réduction de l’empreinte carbone et, pour les clients, un élargissement de l’offre de services, accélérant la transition vers une finance durable : élargissement de l’offre d’indices ESG en partenariat avec les agences de notation ou créés à la demande de certains clients / Renforcement de la place de n°1 européen de l’offre de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés…. et, en 2022, proposition de produits et de standards pour les contrats de matières premières / accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Maintien des avantages compétitifs -une plateforme unique de transactions sur marchés régulés européens et une offre de services couvrant tout besoin des intervenants sur marchés financiers ;

- Capacité d’innovation élevée, marge opérationnelle supérieure à celle de ses concurrents européens et rapidité d’exécution des intégrations.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne ;

- Après le record de 212 introductions en 2021, renforcement de l’attractivité via les indices ESG, la cotation d’entreprises innovantes et l’offre de services pré et post cotations ;

- Réalisation des 3 grands projets opérationnels : migrations des data centers à Bergame et du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading et expansion européenne des activités de clearing ;

- Objectif 2022, rehaussé après un 1er trimestre record : recul des coûts opérationnels à 612 M€ ;

- Dividende 2021 de 1,93 €, soit un taux de distribution de 50 %.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.