Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: confirme une offre indicative sur Allfunds information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 16:09









(CercleFinance.com) - Euronext a confirmé mercredi avoir remis au conseil d'administration d'Allfunds une offre indicative en vue du rachat de la plateforme de distribution de fonds.



L'opérateur boursier paneuropéen précise dans un communiqué qu'il mène actuellement des discussions 'actives' avec le principal actionnaire d'Allfunds.



Le groupe rappelle toutefois que son offre reste conditionnée à la conclusion d'un accord avec les autres actionnaires d'Allfunds.



Euronext, qui dit réagir à des informations publiées dans la presse, ajoute que son offre est actuellement étudiée par le conseil d'administration d'Allfunds, tout en soulignant que ses termes pourraient être modifiés.



'Il n'existe aucune certitude sur le fait qu'une offre ferme sera présentée', poursuit-il, assurant qu'il prévoyait de communiquer prochainement en cas d'avancée sur le dossier.



A la Bourse de Paris, l'action Euronext décrochait de 7% mercredi après-midi suite à ces annonces.



Allfunds, une plateforme digitale qui réunit gestionnaires de fonds et distributeurs, donne accès à plus de 100.000 fonds provenant de plus de 2000 gestionnaires de fonds.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -5.65% EURONEXT Euronext Paris -7.44%