Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : confirme être en discussion avec BME Cercle Finance • 18/11/2019 à 08:26









(CercleFinance.com) - Euronext donne quelques informations suite aux spéculations de la presse concernant une offre potentielle d'Euronext sur Bolsas y Mercados Españoles (BME). Euronext confirme être en discussion avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait donner lieu ou non à une offre. ' Une nouvelle annonce sera faite au moment opportun '.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -24.70% EURONEXT Euronext Paris +2.09%