Euronext confirme avoir soumis une offre indicative sur Allfunds

Cette offre indicative est actuellement examinée par le conseil d'administration d'Allfunds et Euronext se réserve le droit d'en modifier les termes.

Ses actionnaires comprennent notamment BNP Paribas (12,1%) et LHC3 Limited (34,3%).

(AOF) - Euronext indique avoir pris note des récentes spéculations de presse concernant une offre potentielle sur Allfunds et confirme qu'elle a soumis une offre indicative au conseil d'administration de la plateforme de distribution d’OPCVM. La bourse paneuropéenne ajoute qu’elle est en discussion active avec les principaux actionnaires d'Allfunds. Cette offre indicative est conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds.

