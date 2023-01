Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: chute des transactions au comptant en décembre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans son point mensuel, Euronext a indiqué vendredi soir que son nombre de transactions au comptant (cash, hors revenus fixes) quotidiennes a chuté de 20% en décembre 2022 par rapport au mois précédent, à un peu moins de 2,39 millions.



Exprimées en valeur, les transactions au comptant sur les places du groupe paneuropéen ont représenté près de 9,5 milliards d'euros par jour sur le dernier mois de l'année écoulée, soit une baisse de 13% par rapport à novembre.



Ainsi, les transactions au comptant ont représenté 645,5 milliards d'euros sur le quatrième trimestre 2022, en recul de 20% en comparaison annuelle, soit un cumul sur l'ensemble de l'année dernière de 3.006 milliards, presque stable (-1%) par rapport à 2021.





