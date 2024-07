Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: chiffre d'affaires 'record' au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le titre Euronext est bien orienté vendredi à la Bourse de Paris alors que l'opérateur boursier a annoncé la veille avoir enregistré un chiffre d'affaires 'record' au titre du deuxième trimestre.



Le groupe indique avoir généré un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12,2% à 412,9 millions de dollars grâce à un bon niveau de trading dans les actifs à revenus fixe, mais aussi dans les actions, l'énergie, les dérivés sur matières premières et les devises.



Son Ebitda ajusté a augmenté de 18,8% à 256,8 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 3,5 points de pourcentage à 62,2%.



Toujours en données ajustées, le bénéfice net s'établit à 165,2 millions d'euros (+15,6%) soit un BPA de 1,59 euro (+19%).



Euronext - qui se dit dans la dernière étape de l'intégration de Borsa Italiana - s'estime bien placé pour dégager des synergies annuelles de 115 millions d'euros liées à l'opération d'ici à la fin 2024.



Le titre, qui a gagné plus de 16% cette année, s'adjugeait plus de 1,2% suite à cette publication trimestrielle.





Valeurs associées EURONEXT 93,55 EUR Euronext Paris +2,02%