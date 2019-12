Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : cession des parts minoritaires dans EuroCCP Cercle Finance • 10/12/2019 à 08:24









(CercleFinance.com) - Euronext fait part ce mardi de la conclusion d'un accord ferme pour la cession de sa participation minoritaire de 20% dans EuroCCP à Cboe Global Markets, ainsi qu'à d'autres actionnaires actuels d'EuroCCP. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2020, sous réserve notamment des autorisations réglementaires requises. Euronext précise toutefois qu'il demeurera engagé dans le développement de sa stratégie post trade. Le groupe de Bourses s'attend à recevoir en contrepartie des recettes nettes de l'ordre de neuf millions d'euros. Il prendra aussi une dépréciation de valeur de cette participation pour environ six millions d'euros au titre du dernier trimestre 2019.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -21.82% EURONEXT Euronext Paris -0.58%