Euronext : cassure des 98E, risque de retest des 93E

(CercleFinance.com) - Euronext qui va débourser 4,33MdsE au lieu de 3,5 à 4MdsE se fait sanctionner et rechute de plus de7% sous les 95E. Euronext pulvérise le support des 98E du 17 septembre et s'enfonce vers 94,8E, ce qui efface tous les gains depuis le 12 août dernier: le principal support se situe en fait à 93E (il date du 11 août)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -16.49% EURONEXT Euronext Paris -4.20%