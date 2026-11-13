Euronext brille sur le CAC 40 après une note favorable de Barclays

Euronext signait l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 vendredi à la Bourse de Paris, soutenu par une note de Barclays qui a relevé son conseil sur le titre de "pondération en ligne" à "surpondérer", expliquant miser à la fois sur la forte croissance de sa plateforme obligataire et l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur général.

Vers 17h00, le titre de l'opérateur boursier paneuropéen avançait de 1,6% à 168,9 euros, contre un gain de moins de 0,1% pour le CAC 40.

L'établissement britannique estime que les investisseurs ont surréagi à l'annonce, la semaine passée, d'un léger tassement des volumes du groupe sur le compartiment obligataire en octobre et qu'ils sous-estiment la puissance de MTS, sa plateforme de négociation d'obligations.

Selon ses données, MTS capte environ 70% des échanges électroniques interbancaires de dette souveraine en Europe, affichant une empreinte qui s'étend bien au-delà de son bastion historique italien.

Barclays estime que cette position dominante devrait lui permettre de générer une croissance annuelle moyenne de ses revenus dans l'obligataire de 24% entre 2026 et 2028, soutenue notamment par les nombreuses émissions de dette publique.

Cap sur la croissance organique et le retour aux actionnaires

L'autre grand catalyseur identifié par les analystes réside dans la nomination surprise de David Knibbe au poste de directeur général qui pourrait augurer d'un recentrage stratégique autour de trois priorités : la croissance organique en optimisant les activités existantes aux dépens des acquisitions, un frein à la diversification afin de mieux intégrer les rachats passés et une révision de l'allocation du capital pour privilégier la rémunération des actionnaires.

Dans ce contexte, Barclays opère un arbitrage entre les deux géants boursiers européens en abaissant sa recommandation sur Deutsche Börse à pondération en ligne suite à une envolée de 50% du titre sur les 12 derniers mois, ce qui intègre déjà l'essentiel de sa croissance à court terme.

De son côté, Euronext affiche désormais la plus forte perspective de croissance des bénéfices parmi les places financières européennes, mais aussi une valorisation jugée attractive à 19 fois les bénéfices attendus en 2027, poursuit la banque, qui hisse l'action au deuxième rang de ses valeurs préférées dans le secteur, juste derrière le britannique LSEG.

Barclays rehausse en parallèle son objectif de cours de 160 à 210 euros, soit un pic parmi toutes les cibles établies par la communauté financière, ce qui correspond à un potentiel haussier de quelque 30%.