Euronext: bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Euronext prend plus de 2% et surperforme la tendance à Paris, avec le soutien de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' tout en remontant son objectif de cours de 94 à 106 euros sur le titre du groupe de Bourses paneuropéen.



'Malgré le rendement de 40% généré par l'action Euronext depuis le 23 octobre, nous pensons toujours qu'il y a encore 15 à 20% de potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels...', affirme le broker.





Valeurs associées EURONEXT 91.80 EUR Euronext Paris +2.17%