Euronext: baisse de l'activité 'cash' au mois de décembre

(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a baissé en décembre, selon des données publiées hier soir par l'opérateur boursier paneuropéen.



Sur les marchés 'cash' du groupe, le volume moyen des transactions quotidiennes a atteint 2,28 millions le mois dernier, un chiffre en baisse de 4% par rapport à décembre 2022 et stable par rapport à novembre 2023.



Exprimés en valeur, le volume moyen quotidien (9,9 milliards d'euros par jour) affiche toutefois une augmentation de 7% d'une année sur l'autre et de 4% en variation mensuelle.



Au niveau des inscriptions, Euronext indique avoir recensé sept nouvelles cotations sur ses places au mois de décembre, soit un montant levé de 34 millions d'euros au total, en forte baisse par rapport aux 11 opérations de décembre 2022, qui avait généré 99 millions d'euros de fonds.



Suite à la parution de ces chiffres, l'action Euronext affichait une hausse de l'ordre de 0,5% jeudi matin à la Bourse de Paris.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.42% EURONEXT Euronext Paris +1.03%