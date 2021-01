Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : avancée vers l'acquisition de Borsa Italiana Cercle Finance • 13/01/2021 à 14:53









(CercleFinance.com) - Euronext indique que la Commission européenne a approuvé sous condition le projet d'acquisition de Refinitiv par LSE Group, satisfaisant ainsi à l'une des conditions majeures à l'acquisition envisagée par Euronext de Borsa Italiana. L'acquisition envisagée de Borsa Italiana fait toujours l'objet de certaines autres conditions, dont les approbations réglementaires dans plusieurs juridictions et l'acquisition de Refinitiv par LSE. Euronext prévoit de réaliser l'opération au premier semestre 2021.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -4.36% EURONEXT Euronext Paris +3.69%