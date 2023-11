Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: au plus haut depuis février, Morgan Stanley relève information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Euronext échappe à la morosité boursière ce mardi et s'inscrit en légère hausse pour revenir à ses meilleurs niveaux depuis février, à la faveur de commentaires positifs de Morgan Stanley.



Peu avant 14h00, le titre avance de 0,4%, alors que l'indice SBF 120 perd au même moment 0,6%.



Dans le cadre d'une étude consacrée au secteur des services financiers, Morgan Stanley a relevé sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours qui passe de 79,7 à 91,7 euros.



L'intermédiaire justifie son relèvement par sa volonté d'adopter un positionnement moins défensif, qui le conduisait jusqu'ici à privilégier des titres comme celui de LSEG.



L'analyste évoque par ailleurs une conjugaison séduisante de synergies appelées selon lui à monter en puissance en 2024/2025, de possibles opérations de fusions-acquisitions (M&A) ou de retours aux actionnaires, sur fond de réduction de l'endettement du groupe.



Parallèlement, l'activité au comptant devrait bénéficier d'une base de comparaison moins exigeante, fait-il valoir, ce qui pourrait entraîner une révision à la hausse des prévisions du marché avec le redressement attendu de l'activité sur les marchés de capitaux.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.55% EURONEXT Euronext Paris +0.27%