Euronext : attentes dépassées, la diversification fonctionne

(CercleFinance.com) - Euronext a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, le groupe profitant à la fois de sa stratégie de diversification et d'une bonne maîtrise de ses coûts. L'opérateur boursier paneuropéen indique dans un communiqué avoir dégagé entre juillet et septembre un bénéfice net en hausse de plus de 10% à 70,2 millions d'euros. Le groupe, désormais propriétaire de la Bourse d'Oslo et qui est en train de racheter celle de Milan, a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 204.8 millions d'euros, en progression de 12,7%. En données organiques, sa croissance atteint 3,4%. L'exploitant des Bourses d'Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris a par ailleurs vu ses dépenses opérationnelles progresser à 87,1 millions d'euros, contre 73,8 million un an plus tôt, une performance qui s'avère également meilleure que prévu. Euronext prévient toutefois que les coûts liés à l'intégration de la Bourse d'Oslo et à ses projets stratégiques pourraient grimper au quatrième trimestre. Une perspective qui semblait quelque peu préoccuper les investisseurs ce matin, puisque l'action d'Euronext s'inscrivait en repli de 1%, représentant une capitalisation boursière de 6,4 milliards d'euros.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -7.61% EURONEXT Euronext Paris -0.54%