Euronext annule les transactions passées lundi après 17h30

(AOF) - " La fermeture du marché au comptant ne s'est pas produite comme prévu ce soir, car les enchères n'ont pas eu lieu pour de nombreux instruments. Au lieu de cela, les échanges ont été maintenus en mode continu pour des raisons qui sont actuellement à l'étude " a indiqué lundi soir Euronext. En raison de ces problèmes, la Bourse paneuropéenne a décidé d'annuler toutes les transactions qui ont eu lieu après 17h30 sur toutes les classes d'actifs, à l'exception des matières premières.

Le prix de clôture pour lundi sera le dernier prix négocié pour chaque instrument.

" Tous les carnets d'ordres sur toutes les classes d'actifs seront purgés afin d'assurer une ouverture en douceur " mardi, a conclu Euronext.

