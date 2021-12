Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Euronext: activité record sur les marchés primaires en 2021 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 09:03

(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir enregistré une activité record sur les marchés primaires en 2021, avec 212 nouvelles inscriptions d'actions, représentant une capitalisation boursière cumulée de 123 milliards d'euros et une levée de fonds de 26 milliards.



L'activité de cotation de la dette a également connu une croissance significative cette année, avec plus de 14.600 nouvelles inscriptions d'obligations (dont plus de 400 obligations ESG), un nombre en progression de 35% par rapport à 2020.



Euronext Corporate Services, sa suite en forte croissance de solutions numériques et entreprises, a aussi augmenté significativement avec plus de 700 nouveaux clients ajoutés en 2021. Corporate Services compte aujourd'hui plus de 4.000 clients dans 25 pays.