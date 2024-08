Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: activité en baisse sur les marchés cash en juillet information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 10:04









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés européens au comptant d'Euronext a baissé au mois de juillet par rapport à la même période de l'an dernier, montrent des données publiées lundi soir par l'opérateur boursier.



L'exploitant des Bourses d'Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan,

Oslo et Paris dit avoir enregistré le mois dernier un volume moyen de transactions quotidiennes en baisse de 2% à 2,2 millions par rapport à juillet 2023.



D'un mois sur l'autre, c'est-à-dire par rapport au mois de juin, les volumes d'échange accusent un repli encore plus prononcé de 11%.



Exprimée cette fois en valeur, l'activité moyenne sur les marché 'cash' a toutefois augmenté de 6% à 11,6 milliards d'euros sur un an, souligne Euronext.



Par rapport au mois de juin, ce chiffre s'inscrit toutefois en recul de 17%, précise le groupe.



Du côté des introductions en Bourse, l'activité est restée relativement atone le mois dernier, avec seulement six opérations contre sept au mois de juin.



Depuis le début de l'année, ce sont 26 sociétés qui ont fait leurs premiers pas sur les places d'Euronext, contre 33 sur les sept premiers mois de l'exercice 2023.



L'action Euronext avançait d'environ 0,6% mardi matin suite à la publication de ces chiffres, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,2% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées EURONEXT 92,90 EUR Euronext Paris +0,38%