Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: acquisition de GRSS finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Euronext indique avoir finalisé l'acquisition de 75% du capital de Global Rate Set Systems (GRSS), l'un des principaux fournisseurs de services aux administrateurs d'indices de référence, ayant généré environ 8,6 millions d'euros de revenus en 2023.



Basée en Nouvelle-Zélande, GRSS fournit notamment des services essentiels pour les administrateurs qui produisent trois des principaux taux d'intérêt de référence en Europe: l'EURIBOR, le STIBOR (Suède) et le NIBOR (Norvège).



Cette acquisition permet de diversifier et de renforcer la franchise indicielle d'Euronext, positionnant le groupe de bourses paneuropéen comme un acteur de premier plan dans le calcul et l'administration des indices Interbank Offered Rate (IBOR).



Euronext ajoute que cette opération contribuera à la croissance de son chiffre d'affaires fixe et par abonnement, et qu'elle n'aura pas d'impact significatif sur son ratio de levier, ni sur la notation de sa dette.





Valeurs associées EURONEXT 90.00 EUR Euronext Paris -0.39%