Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: acquisition de Global Rate Set Systems information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé vendredi matin la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 75% du capital de Global Rate Set Systems (GRSS), présenté comme l'un des principaux fournisseurs de services aux administrateurs d'indices de référence.



Basée en Nouvelle-Zélande, GRSS fournit notamment des services essentiels pour les administrateurs qui produisent trois des principaux taux d'intérêt de référence en Europe, à savoir l'EURIBOR, le STIBOR (Suède) et le NIBOR (Norvège).



Cette acquisition permet de diversifier et de renforcer la franchise indicielle d'Euronext, positionnant le groupe de bourses paneuropéen comme un acteur de premier plan dans le calcul et l'administration des indices Interbank Offered Rate (IBOR).



La transaction sera entièrement financée par la trésorerie existante et n'aura pas d'impact sur la trajectoire de désendettement d'Euronext. Sa finalisation est prévue au deuxième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam 0.00% EURONEXT Euronext Paris 0.00%