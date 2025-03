Euronext achète pour 400 millions d'euros le fournisseur de logiciel norvégien Admincontrol

( AFP / JOHN THYS )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé jeudi l'acquisition, pour près de 400 millions d'euros, de la société norvégienne Admincontrol, qui développe des plateformes numériques de partage de données sensibles au sein des entreprises.

Le groupe a "conclu un accord définitif avec Visma", société norvégienne de logiciels actuellement propriétaire de l'entreprise, "en vue d'acquérir 100% d'Admincontrol, premier fournisseur de logiciels de gouvernance en tant que service (SaaS) dans les pays nordiques", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"La transaction sera réglée pour une valeur de 4.650 millions de couronnes norvégiennes", soit "398 millions d'euros", a ajouté l'opérateur, qui gère sept Bourses sur le continent européen (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan).

Basée à Oslo, Admincontrol commercialise des plateformes numériques permettant aux entreprises de partager de façon sécurisée, en interne, des informations et données sensibles. La société réalise un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros par an et revendique "plus de 4.000 clients" et "200.000 utilisateurs".

Euronext compte réaliser des "synergies" avec son offre déjà existante dans ce domaine, iBabs, un logiciel de gestion sécurisée des réunions pour les conseils d'administration. Cette acquisition "permettra de doubler quasiment la taille de cette activité", a expliqué à l'AFP Stephane Boujnah, son PDG.

Cette opération, la plus importante pour Euronext depuis l'acquisition de la Bourse italienne en 2021, permettra "d'accélérer la diversification des revenus" du groupe, a ajouté M.Boujnah.

Ces dernières années, l'opérateur boursier opère une diversification tous azimuts de ses activités, dans le but de dépendre moins de la volatilité des marchés financiers, son activité historique.

En 2024, la part du chiffre d'affaires des activités non liées aux volumes échangés sur les marchés a représenté 58% du total.

Au sein de ses activités de marché, Euronext veut également diversifier les classes d'actifs sur lesquels il est présent.

Fin janvier, le groupe avait ainsi annoncé l'acquisition des activités de Nasdaq dans le domaine des contrats à terme sur l'électricité dans les pays nordiques.