Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : accord pour l'acquisition de Borsa Italiana Cercle Finance • 09/10/2020 à 08:25









(CercleFinance.com) - Euronext annonce un accord ferme avec London Stock Exchange Group pour l'acquisition de 100% de London Stock Exchange Group Holdings Italia SpA, société holding de Borsa Italiana Group, pour un montant en numéraire de 4.325 millions d'euros. 'La combinaison proposée créera une infrastructure de marché européenne de premier plan dans l'Union européenne', souligne Euronext, qui la voit jouer un 'rôle central pour connecter les économies locales aux marchés mondiaux'. Le groupe de Bourses paneuropéen attend de cette transaction un effet relutif immédiat sur son BPA ajusté (avant synergies), ainsi que des synergies totales avant impôts à un rythme de 60 millions d'euros vers la troisième année.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -16.49% EURONEXT Euronext Paris -0.20%