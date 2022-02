Euronext à la dernière place du SBF 120 : les coûts déçoivent

(AOF) - Euronext chute de 4,37% à 81 euros, les investisseurs faisant connaître leur déplaisir du fait d'une déception sur les coûts. Le titre de la Bourse paneuropéenne souffre également d'un environnement de marché défavorable aujourd'hui pour les valeurs financières. Euronext a pourtant dévoilé des résultats meilleurs que prévu, la bonne surprise sur les revenus faisant plus que compenser des coûts plus importants qu'escompté.

Au quatrième trimestre, Euronext a enregistré une hausse de 67,8% de son bénéfice, part du groupe, à 112,7 millions d'euros, Borsa Italiana étant consolidée sur l'ensemble de la période pour le deuxième trimestre d'affilée. L'Ebitda a pour sa part progressé de 64,1% à 208,2 millions d'euros, soit une marge de 56,3%, en augmentation de 1,6 point de base. Il a dépassé de 2% le consensus. En données comparables, la marge de la Bourse paneuropéenne a augmenté de 1,8 point à 57%.

Egalement plus élevé de 2% par rapport aux attentes, le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 370,1 millions d'euros. Il a progressé de 59,5% grâce en particulier de la consolidation de Borsa Italiana. En données comparables, il a augmenté de 4,3%.

La déception est logée au niveau des coûts, qui ont bondi de 54%, mais seulement de 0,1% en données comparables, à 161,8 millions d'euros. Le marché anticipait des coûts plus faibles, à 158 millions d'euro. Si la différence est faible, Euronext a la réputation de bien savoir gérer ses coûts.

Sur 2022, Euronext vise 622 millons d'euros de coûts. JPMorgan souligne que cette prévision est modestement supérieure à ses prévisions. A la suite de cette publication, Exane anticipe une baisse à un chiffre du consensus.

Conformément à la politique de dividende d'Euronext, un taux de distribution de 50% du résultat net, représentant un dividende pour 2021 de 206,7 millions d'euros (1,93 euro par action) sera proposé à l'AGM du 18 mai 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 20 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,4 Md€, répartis entre les transactions pour 30 %, le listing pour 17 %, les services de données avancées pour 16 % et la conservation & règlement-livraison pour 13 %… ;

- Modèle de croissance fondé sur 5 piliers : renforcement de la chaîne de valeur (activités de clearing, migration du Core Data Centre…), expansion de l’offre des plateformes (Portugal, Norvège, Danemark et Italie), élargissement de l’offre en cotations, produits et servies innovants, renforcement des positions en finance durable et poursuite de la croissance externe ;

- Capital ouvert avec des actionnaires de référence détenant 25,44 % des actions -ABN Amros, Caisse des dépôts, Euroclear, SFPI, Cassa Depositi e Prestiti et Intesa San Paolo ;

- Société de droit néerlandais, Stéphane Boujnah étant président directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, financée par placement privé, appel au marché de 1,8 Md€ et emprunt du même montant.

Enjeux

- Stratégie « Growth for impact 204 » : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation, maintien de la politique de dividende (taux de 50 %) et des investissements (3-5 % du chiffre d’affaires) / synergies avec la Bourse de Milan de 100 € pour des coûts d’intégration estimés à 160 M€;

- 4 priorités pour la stratégie d’innovation -digitalisation, déploiement du partage d’informations et du co-design, renforcement de l’efficacité des technologies centrales et intégration des innovations telles la tokenisation, les modèles de trading sur mesure… ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers, en interne la réduction de l’empreinte carbone et, pour les clients, un élargissement de l’offre de services, accélérant la transition vers une finance durable : élargissement de l’offre d’indices ESG / catalogue de Green bonds et focus sur les Blue Bonds (liées aux océans et mers) / accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Poursuite des introductions en Europe, au-dessus de leur niveau de 2014 ;

- Maintien des avantages compétitifs -une plateforme unique de transactions sur marchés régulés européens et une offre de services couvrant tout besoin des intervenants sur marchés financiers;

- Capacité d’innovation élevée, marge opérationnelle supérieure à celle de ses concurrents européens et rapidité d’exécution des intégrations.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne ;

- Intégration de la Bourse de Milan achetée pour 4,3 Mds€ en avril et réalisation de l’effet relutif sur le bénéfice, attendu dès 2021, et des économies de coûts ;

- Au 3 ème trimestre 2021, hausse de 10 % (71 % avec Borsa italiana) des revenus et de 46 % (65 %) du bénéfice net.

