Euronext : a finalisé l'acquisition de 66% de Nord Pool

Cercle Finance • 15/01/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé la finalisation de l'acquisition de 66% du capital et des droits de vote du groupe Nord Pool, après avoir reçu les autorisations réglementaires. Avec l'acquisition de Nord Pool, acteur du marché de l'énergie en Europe, Euronext diversifie son mix de revenus en entrant sur le marché de l'électricité et renforce son activité dans les matières premières. ' Cette transaction contribue également à l'ambition du groupe de renforcer sa présence dans la région nordique et renforce encore Oslo en tant que principal hub d'Euronext dans les pays nordiques ' indique la direction. Les activités de Nord Pool seront consolidées dans les états financiers d'Euronext à partir du 16 janvier 2020. Pour rappel, Nord Pool a généré en 2018 environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 524 TWh t 524 TWh ont été négociés sur ses marchés.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -29.69% EURONEXT Euronext Paris +0.39%