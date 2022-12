Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Euronext: 83 introductions en Bourse lancées en 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé vendredi avoir conforté en 2022 sa place de première place européenne pour ce qui concerne les introductions en Bourse (IPO), avec 83 opérations menées à bien sur l'ensemble de l'année.



Les entreprises ayant effectué leurs débuts sur la plateforme boursière paneuropéenne ont ainsi réussi à lever un total de 3,8 milliards d'euros cette année.



Il s'agit cependant d'un chiffre très inférieur à celui de l'exercice 2021, qui s'était soldé par une performance 'record' avec le lancement de 212 introductions en Bourse, pour 26 milliards d'euros levés.



Dans un communiqué, l'opérateur précise que la moitié des entrées en Bourse de 2022 ont été réalisées par des sociétés technologiques, dont Technicolor Creative Studios (TCS) et Deezer parmi les plus notables.



Sur les 1900 sociétés qui cotent aujourd'hui sur ses marchés, plus de 700 sont issues du secteur des technologies.



L'introduction la plus remarquable de l'année 2022 revient néanmoins au groupe énergétique Var Energi, qui a levé 774 millions d'euros sur Euronext au mois de février pour une valorisation totale de quelque 6,9 milliards d'euros.



Ce montant en fait l'entrée en Bourse la plus importante en dix ans au sein du secteur de l'exploration et la production pétrolière.



Pour ce qui concerne le prochain exercice 2023, Euronext indique avoir l'intention d'assouplir les conditions d'entrée en Bourse du côté de Milan, avec le double objectif d'accueillir de nouvelles sociétés italiennes, mais aussi des groupes internationaux.